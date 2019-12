Padova, la Fanfara dei Bersaglieri dell’Achille Formis in sfilata per le vie del centro

La Fanfara dei Bersaglieri della sezione Achille Formis di Padova domenica prossima, 8 dicembre, suonerà e sfilerà a passo di marcia per le vie e le piazze del centro storico: saranno circa una quarantina i cappelli piumati per leva o per tradizione familiare, d’età compresa tra i venti e gli ottant’anni che, partendo a piedi dalla loro sede di viale Cavallotti, arriveranno in via Umberto I dove, alle ore 15:30, è previsto l’ammassamento.

Da qui il gruppo si dirigerà compatto verso via VIII febbraio, toccando poi piazza Cavour, piazza dei Signori, piazza delle Erbe, piazza dei Frutti per ritornare nuovamente e concludere la sfilata, verso le ore 18:30, in via Umberto I.

Sarà proprio nelle piazze, dove lo spazio lo consentirà, che i bersaglieri rallenteranno la loro marcia, sosteranno per esibirsi in brevi concerti per poi riprendere il passo .

L’esibizione gratuita della Fanfara è promossa e organizzata dall’Associazione nazionale Bersaglieri sezione di Padova Med. d’Oro Achille Formis presieduta da Luigi Dal Lago e realizzata in collaborazione con il Settore Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova.