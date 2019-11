Padova, Festa dell’albero al parco dei Girasoli

Domenica un’intensa giornata al parco dei Girasoli, al Basso Isonzo. 200 nuove piante in un’area strategica per la città e per lo sviluppo di una grande progettualità quale è quella del parco agropaesaggistico metropolitano. Stop al consumo di suolo, biodiversità, agricoltura di qualità e di prossimità: questi i temi della giornata.

Così l’assessora Gallani

“Mi stupisce sempre positivamente la grande quantità di persone che hanno voglia di prendersi cura del verde della nostra città – dichiara l’assessora Chiara Gallani – anche oggi centinaia di cittadine e cittadini si sono armati di piantine e con testa, cuore e braccia, hanno contribuito a riforestare un nuovo pezzo di città. Una siepe campestre stavolta, data la peculiarità della zona in cui siamo intervenuti. Quella di oggi è solo la prima di molte iniziative in programma per la Festa dell’albero, quest’anno prevista per il 21 novembre”.

Il presidente di Legambiente Padova

La giornata è stata organizzata da Legambiente, con il supporto di diverse associazioni del territorio. Piantumazioni, concerti e un pranzo in compagnia per celebrare un’importante giornata.

“La grande partecipazione a queste iniziative mostra come i cittadini e le cittadine credano fortemente nella costruzione di una città diversa e soprattutto che riscoprire il rapporto con la natura anche in città è ancora possibile. Ringrazio tutte le associazioni coinvolte, che hanno contribuito a vario titolo alla riuscita di questa splendida giornata” dichiara Sandro Ginestri, presidente di Legambiente Padova.