Fiumicino, case di via Berlinguer, Anselmi: “Il sindaco ha chiesto di sospendere gli sfratti”

“In data odierna, il sindaco Esterino Montino ha inviato una lettera diretta alla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma e a tutte le autorità interessate perché sospendano l’esecuzione dell’ordine di immediata liberazione delle case ERP di via Berlinguer”. Lo dichiara l’assessora ai Servizi Sociali Anna Maria Anselmi.

“Il sindaco chiede anche di valutare tutte le possibili alternative per impedire il verificarsi di una grave crisi sociale – continua Anselmi -. Personalmente, come responsabile dei servizi sociali, ritengo che questa sia la migliore risposta alle inutili polemiche dei giorni scorsi su una vicenda tanto complessa quanto delicata”.

“Per venire incontro alle esigenze delle famiglie che vivono in via Berlinguer – conclude – continueremo a seguire la vicenda da vicino. Per quanto di sua competenza, l’amministrazione non lascerà da soli i cittadini anche in vista dell’evolversi della vicenda giudiziaria”.