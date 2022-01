Fiumicino, Anselmi, Al CFP nasce un nuovo laboratorio informatico”

“Novità per il CFP: nasce il laboratorio d’informatica dedicato al percorso d’impresa formativa simulata, nel corso del primo anno di Operatore Elettrico d’Installazione e Manutenzione di impianti elettrici civili”. Lo dichiara l’assessora al Lavoro, Anna Maria Anselmi.

Ho avuto il piacere di visitare l’aula dedicata

“Ho avuto il piacere di visitare l’aula dedicata dove sono presenti sei computer completi di tutto l’hardware e il software e con Autocad LT – sottolinea Anselmi -. Si tratta, com’è noto, di un programma professionale utilizzato da architetti, ingegneri e geometri grazie al quale gli studenti potranno effettuare simulazioni durante il percorso di studio”.

“Il CFP grazie, ai docenti ed al direttore Carlo Caprini, è riuscito ad accreditarsi presso Autodesk, azienda che produce e distribuisce il software i – spiega Anselmi -, ottenendo così la possibilità per le studentesse e gli studenti del CFP stesso di utilizzare il programma gratuitamente per almeno un anno. Si tratta non solo di un’iniziativa che porta il CFP e gli studenti ad un livello più avanzato, ma anche una novità in materia di istruzione che coinvolgerà i ragazzi in un nuovo percorso che li preparerà in maniera non solo teorica ma anche pratica, al loro futuro professionale”.

“Un altro importante tassello nel mosaico della formazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi – aggiunge l’assessore alla Scuola Paolo Calicchio -. Il nostro obiettivo, come amministrazione, è dare la possibilità, per quello che ci compete, di accedere ad una formazione adeguata e adeguata ai tempi, utile anche al percorso di inserimento nel mondo del lavoro”.