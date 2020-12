Fiumicino, Venchi, Anselmi: “Lavoratrici non saranno trasferite al nord”

“Siamo molto soddisfatti per il felice esito della vicenda delle lavoratrici del punto vendita di Venchi presso l’aeroporto di Fiumicino. Infatti non saranno più trasferite nel Nord Italia, ma ricollocate in altre sedi dell’azienda che si trovano a Roma”. Lo dichiara l’assessora al Lavoro e Formazione Anna Maria Anselmi.

Proposta una soluzione che andasse incontro alle lavoratrici

“È il risultato – spiega – del tavolo di lavoro organizzato dal Comune di Fiumicino con l’azienda, la Regione Lazio, in particolare l’assessorato al lavoro guidato da Claudio Di Berardino, e i sindacati per affrontare la questione e proporre una soluzione che andasse incontro alle esigenze delle lavoratrici coinvolte e delle loro famiglie. In questo modo, non solo sono salvi tutti i posti di lavoro, ma queste persone potranno trascorrere in serenità le prossime festività natalizie”.