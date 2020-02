“Questa mattina si è svolta una operazione concordata tra i Servizi sociali, Polizia locale, Ambiente e la proprietà del terreno in via delle Ombrine sul quale stazionava un uomo senza fissa dimora”. Lo dichiara l’assessora alle Politiche sociali Anna Maria Anselmi.

Le dichiarazioni dell’assessora alle Politiche sociali

“Ci tengo a precisare – spiega – che questa operazione non è frutto delle ultime ore, come qualcuno vuole far credere, ma di una elaborata strategia volta a porre in sicurezza innanzitutto la persona e poi l’ambiente. Proprio a tal fine, assicurato al Sig. Gino un posto alternativo, consultata la proprietà, che ha dato l’autorizzazione ad intervenire in uno spazio privato, è stato possibile agire”.

“Non intendo entrare in polemica con nessuno – aggiunge Anselmi – ma voglio sottolineare che sia per me che per l’Amministrazione che rappresento, la cosa più importante è l’essere umano, indipendentemente dal suo stato sociale ed economico. Sono soddisfatta e ringrazio gli assistenti sociali, la Polizia Locale e gli addetti alla pulizia della zona interessata per l’operazione svolta con successo sia umano che ambientale. La zona sarà sanificata appena termineranno i lavori”.

“Troppe notizie infondate sono state diffuse, anche attraverso comunicati stampa, ma la realtà è ben diversa: risolvere problemi così delicati richiede sempre conoscenze tecnico giuridiche e socio umanistiche che necessitano di tempi tecnici. Assicuro tutti – conclude – che per il Sig. Gino è stata trovata la migliore soluzione con lui concordata”.