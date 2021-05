Fiumicino, Anselmi: “Lo statuto dei lavoratori compie 51 anni, una grande conquista”

Oggi 20 maggio 2021 decorre il 51 anniversario dell’approvazione dello Statuto dei Lavoratori nella Legislazione Italiana. Ingresso dovuto soprattutto grazie alle lotte dei lavoratrici, dei lavoratori e dei sindacati.

La visione del Padre dello Statuto

La visione del Padre dello Statuto Gino Giugni era ispirata al riconoscimento della libertà sindacale nei posti di lavoro. Lo Statuto dei Lavoratori ha rappresentato la pietra miliare per la difesa del lavoro e dei suoi diritti. Negli anni numerose sono state le modifiche apportate allo Statuto, tra cui l’abolizione dell’art.18, prevedendo così il rischio del licenziamento senza giusta causa. Bisogna avere il coraggio di mettere di nuovo mano allo Statuto al fine di ripristinare alcuni diritti persi e incrementare quelli attuali, guardando anche alle nuove forme di contratto e alle nuove tipologie di lavori che spesso non ricevono la stessa tutela.

Il mio augurio, in qualità di Assessore al Lavoro, è quello di una grande e lunga vita allo Statuto ma soprattutto un miglioramento delle condizioni di lavoro per tutti, anche per coloro che ancora non trovano ingresso rispetto a quanto previsto dallo Statuto stesso.