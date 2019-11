Campidoglio, su risorse opere pubbliche piani di zona cifre inesatte

La replica del Campidoglio riguardo l’articolo uscito su Repubblica Roma dal titolo “Hanno pagato per i servizi ma il Comune dirotta i fondi”.

L’articolo pubblicato sul quotidiano Repubblica Roma dal titolo “Hanno pagato per i servizi ma il Comune dirotta i fondi” in riferimento alle opere pubbliche da realizzare all’interno dei piani di zona e non ancora attuate, riporta dati e informazioni non corrette.

Nell’articolo vengono citati “11 milioni pagati dai cittadini per rimuovere il vincolo sul prezzo massimo di cessione degli immobili, dopo cinque anni dalla prima compravendita” che sarebbero stati “spostati su altri capitoli di bilancio” citando la delibera comunale 16 del 23 ottobre 2018 che “vincola le entrate derivanti dalle procedure di trasformazione e affrancazione dei piani di zona per il completamento delle opere di urbanizzazione”.

La delibera citata è errata, si tratta in realtà del provvedimento numero 116 del 2018. Atto però

sulla cui effettiva capacità di essere attuato pesa il successivo Decreto legge numero 119 del 2018,

emesso dal Governo, di cui ad oggi si attendono i decreti attuativi corrispondenti senza cui è

impossibile per l’amministrazione inserire a bilancio entrate realistiche. Risorse che saranno

inserite a bilancio, una volta stabilito le modalità con cui dovranno essere introitate, per il

completamento delle opere primarie all’interno dei piani di zona.

Inesatta è anche la cifra di 11 milioni citati poiché attualmente, vista la mancata emissione del

decreto attuativo del citato Dl 119, le entrate pagate dai cittadini per il superamento del prezzo

massimo sono inferiori ai 2,5 milioni di euro.

Per quanto attiene le difficoltà di completamento delle opere pubbliche all’interno dei citati Piani di

Zona dipendono dalle modalità con cui sono stati affidati in passato le realizzazioni ai consorzi,

tramite convenzioni sulla cui complessità di attuazione stiamo intervenendo, e che hanno permesso

di realizzare le case private senza che venissero realizzati i servizi.