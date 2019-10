Padova, inaugurata la nuova sala lettura per bambini del Quartiere 5B

Un nuovo spazio pubblico dedicato ai più piccoli dove poter leggere, studiare, partecipare a laboratori ed iniziative culturali: è la sala lettura che sarà inaugurata sabato 26 ottobre, alle ore 10:00, all’interno della scuola primaria Diego Valeri, in via Monte Santo, 24, frutto della collaborazione tra l’istituzione scolastica e l’Amministrazione comunale.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessora alle politiche scolastiche Cristina Piva, la presentazione del progetto sarà affidata alla vice preside dell’XI Istituto comprensivo Vivaldi, Luisella Lucato, alla presidente della Consulta del Quartiere 5B, Mila Masciadri e ad un rappresentante dell’associazione Rotaract di Padova, che ha realizzato l’allestimento dello spazio, donato dei libri ed acquistato gli arredi per l’angolo dei più piccoli.

Seguiranno la presentazione della mostra sui diritti dei bambini allestita per l’occasione dall’associazione Aes e le letture a voce alta da parte di una delegazione di bambini della scuola Valeri.

La nuova sala lettura sarà aperta tutti i lunedì e i mercoledì dalle ore 16:30 alle 18:30.