Malara-Cologgi: “Ater: avviati interventi presso Viale Vasco De Gama”

Nei giorni scorsi, presso i civici 140/142 di viale Vasco de Gama, il Capogruppo di Fratelli d’Italia nel X Municipio Pietro Malara e il delegato alla sicurezza Dario Cologgi hanno incontrato i tecnici del Comune di Roma, la ditta appaltatrice degli impianti termotecniCI e l’assessore ai lavori pubblici del Decimo Municipio, per verificare e pianificare i lavori da effettuare con urgenza nello stabile e garantire alle oltre 230 famiglie un inverno senza più problemi al riscaldamento centralizzato.

Nel corso del sopralluogo è emerso che una delle caldaie è da sostituire perché non più riparabile e vi sono interventi urgenti da fare in relazione a perdite nell’impianto e sulle fognature.

Le dichiarazioni di Pietro Malara

“Un lavoro di squadra che ha avuto inizio nel mese di giugno con la redazione, la raccolta e l’inoltro di centinaia di schede informative relative ad ogni singola unità abitativa, di cui Fratelli d’Italia si è reso fautore.

Siamo orgogliosi del lavoro effettuato sino ad ora e di aver contribuito in maniera sostanziale alla risoluzione di un problema per troppo tempo denunciato. Naturalmente continueremo a monitorare la situazione e e segnalare le eventuali anomalie all’assessore ai Lavori Pubblici, e che ringrazio per la collaborazione.”