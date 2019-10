Due grossi incendi in appartamenti in poche ore a Napoli e Battipaglia. Per fortuna nessun ferito grave

Due incendi nel giro di poche ore a Napoli e Battipaglia.

Il primo, ieri sera, di vaste proporzioni si è sviluppato al settimo piano di un edificio a Battipaglia. Le fiamme hanno provocato un fumo nero, denso e acre, che ha messo in allarme i residenti, messi in salvo dai Vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso si sono protratte per diverse ore e si sono conclusecon la messa in sicurezza del piano devastato dalle fiamme e l’assistenza ai condomini per il recupero dei beni di prima necessità.

Il secondo a Fuorigrotta, nelle prime ore del mattino a causa, pare, di un ferro da stiro acceso caduto su di un materasso. In pochissimi minuti le fiamme si sono propagate, all’interno dell’appartamento, posto al quinto piano, mettendo a serio rischio gli occupanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. In salvo cinque persone, rimaste intossicate, tra cui 2 bambini non gravi.