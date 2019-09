Padova, mostra di Fausto Manara

Venerdì 6 settembre, alle ore 18:00, nella Sala Samonà, sede espositiva di di Banca d’Italia in via Roma 57, sarà inaugurata una mostra dedicata all’artista Fausto Manara, nell’ambito del progetto “Le Vetrine dell’Arte”, nato per permettere la visione di una rassegna di artisti che si alternano nel prestigioso spazio espositivo posto nel cuore della città, curato da Carlo Silvestrin e promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

“Questa esposizione – afferma l’assessore alla cultura Andrea Colasio – anticipa la prima edizione di Photo Open Up, Festival Internazionale di Fotografia, al via il 21 settembre, con cui si apre un autunno caratterizzato da una ricca offerta culturale di altissimo livello”.

“Ci è sembrato interessante – aggiunge Carlo Silvestrin – proporre la mostra di un artista che ha sviluppato una particolare e provocatoria forma espressiva nell’uso dell’immagine fotografica”.

Info:

FAUSTO MANARA

Sala Samonà, via Roma 57

6 settembre – 22 settembre 2019

cartella stampa con immagini al link: https://bit.ly/2L6OwbD

CD STUDIO D’ARTE 049 8642526 – 333 4478044 info@cdstudiodarte.it