Potere al Popolo: inizia la Serie A, il campionato egli evasori

Chiunque ami quel bellissimo sport che è il calcio fatto di estro, fantasia, logica, gioco di squadra, passione e qualche volta pure di un po’ di fortuna, ha segnato di rosso sul calendario la data di oggi: l’inizio del campionato di Serie A.

Purtroppo, da un po’ di tempo il calcio è sempre più ostaggio di interessi economici che molto poco hanno a che fare con la passione di milioni di tifosi. La politica, in questi anni, ha fatto di tutto per compiere passi sempre più decisi per assecondare presidenti, piattaforme televisive e procuratori deregolamentando oltre ogni pudore il settore.

Per esempio, riguardo alla tassazione degli stipendi dei calciatori: chiunque abbia mai avuto in mano una busta paga sa che l’irpef al 23% si calcola sul 100% dello stipendio lordo. Sapete invece cosa accade per gli ingaggi dei talenti che arrivano dall’estero grazie a una norma voluta dal governo Renzi e confermata dal governo Conte? Nel loro caso la ritenuta d’imposta, relativamente bassa in relazione al reddito, del 43% si calcola SOLO sul 50% del lordo!

E non stiamo parlando di bruscolini, ma di milioni di euro sottratti alla collettività che potrebbero essere reinvestiti anche per garantire una maggiore accessibilità allo sport, per tutti!

Ma non basta, anche le società sportive, come ci racconta quest’articolo del Sole 24 ore, si danno oltremodo da fare per evitare di versare al fisco quanto dovuto sui loro fatturati stellari. Squadre blasonate del calibro della Juventus o del Milan hanno stabilito la propria sede nei paradisi fiscali, come il Delaware (Stati Uniti), il Lussemburgo, l’Olanda e le Isole Cayman, compiendo una vera e propria elusione di imposte.

Crediamo che si debba di mettere la parola fine a questo banchetto di speculazione che spesso si intreccia persino con il malaffare attraverso serie ed adeguate politiche di controllo fiscale sui club e sui giocatori.

Perché il calcio non è delle cricche, il calcio è del popolo!