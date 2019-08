Luca Marsella, consigliere di CasaPound a Roma, scrive su Facebook in merito alla crisi di governo in atto.

“Quello a cui stiamo assistendo è un vero e proprio golpe, messo in atto da PD e M5S, che calpesta la volontà e la sovranità popolare. Se davvero Salvini vuole scongiurare un governo europeista ed immigrazionista, che darebbe il colpo di grazia alla nostra nazione, chiami gli italiani in piazza per chiedere le elezioni. Risponderebbero all’appello, ne sono certo”.