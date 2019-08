A Cinecittà World si vola con Fly X

Grande serata di inaugurazione a Roma, dove, all’interno di Cinecittà World, è stata inaugurata Fly X, la nuova fantastica attrazione del Parco Divertimenti romano.

Fly X è una cabina di volo, di ultimissima generazione, che simula la caduta libera del paracadutismo.

Un flusso d’aria verticale, dal basso verso l’alto, in totale sicurezza (è sempre presente in cabina un istruttore esperto e il vento è radiocomandato), toglie per qualche minuto la forza di gravità e fa provare all’interessato l’ebrezza e l’adrenalina del volo, senza lanciarsi veramente nel vuoto.

Divertimento, sicurezza ed adrenalina con Fly X

Realizzata dall’azienda milanese Indoor Skydiving, che conta nella sua squadra diversi pluricampioni azzurri di paracadutismo indoor e outdoor, la galleria verticale ha, nella sua base, un’elica che produce un vento di ben 280 km/h e può essere utilizzata, non solo come attrazione per divertimento, ma anche come strumento professionale per allenamento paracadutisti.

A Cinecittà World chiunque la può provare, anche bambini, purché abbiano compiuto almeno i 4 anni di età.

Non c’è un limite massimo di età.

Molti gli ospiti presenti all’inaugurazione di Fly X; Antonio Giuliani, il magico Alivernini, i conduttori Metis Di Meo ed Anthony Peth, il giornalista sportivo Cristiano Martinali, lo schermidore e conduttore radiofonico Stefano Pantano e gli attori Alex Partexano, Federico Saliola ed Emanuele Vezzoli.

Agosto 2019, i grandi eventi di CCW per tutta la famiglia

Dopo l’inaugurazione di Fly X, continuano ad Agosto i grandi eventi di Cinecittà World per tutta la famiglia.

Inizierà sabato 10, con il film Una Moglie Bellissima di Leonardo Pieraccioni, la rassegna “Cinema Sotto le Stelle”, ovvero una serie di proiezioni cinematografiche giornaliere all’aperto (sul viale del set di Gangs Of New York) delle pellicole più amate del cinema italiano e non.

Si concluderà poi sabato 24 Agosto con l’anteprima nazionale del film Attacco al Potere 3.

Domenica 11 sarà invece la giornata del concerto della seguitissima cantante Baby-K, amata soprattutto dai giovanissimi.

Per info e prenotazioni www.cinecittaworld.it – Via di Castel Romano 200, Roma.