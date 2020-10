Cinecittà World, indossare la mascherina non è mai stato così divertente

Mascherine e costumi protagonisti a Cinecittà World per continuare a festeggiare il mese di Halloween in sicurezza ma con esperienze da brivido: il Parco divertimenti del Cinema di Roma si trasforma con zombie, vampiri e fantasmi, circondati da zucche e pannocchie, covoni di fieno e ragnatele.

È un Halloween per Bambini con BOO! 1° Horror House per bambini fatta da bambini.

Tutti in costume a spaventarsi reciprocamente in un labirinto rigorosamente vietato sopra i 10 anni. E se il costume non fa abbastanza paura…c’è sempre il Trucca-Bimbi mostruoso.

Le attività

È un Cine-Halloween nel Parco del Cinema: con l’amatissima Horror House, arricchita con 3 nuove sale, dedicate a Saw e all’ambiguo Hannibal Lecter. Nel percorso al buio tra i Set più terribili della storia gli ospiti camminano a fianco dei loro peggiori incubi cinematografici, da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Lord Voldemort, ispirato dalla saga di Harry Potter.

I segreti del cinema horror vengono svelati nello show dal vivo Trucchi da Paura, mentre i set del cinema prendono vita a CineTour – Il risveglio dei morti viventi animandosi di Mummie e Zombie. Infine proiezioni dark su un maxischermo ad acqua in Gocce di paura.

È un Halloween da Paura, tra le salite e le cadute a precipizio di INFERNO, la montagna russa dove perdersi tra i gironi danteschi, o con la visita sul set “hot” di Aquila IV per avventurarsi dentro EROTIKA IV, il sottomarino infestato da vampiri/vampiresse e riservato solo a chi sa mantenere…per davvero, il distanziamento sociale! Al termine di ogni giornata l’Halloween Show nella Cinecittà Street, addobbata a tema.

Le dichiarazioni di Cigarini

“È un Halloween per tutti quello che presenta Cinecittà World: coinvolgente per i bambini, emozionante per gli appassionati di cinema, pauroso per gli amanti del terrore”, commenta l’AD del parco Stefano Cigarini, “il tutto garantendo divertimento in sicurezza”.

Gli eventi del mese

Molti gli eventi del mese: il 18 la Cinecittà World Run, il 24 grande pugilato internazionale con Fighiting Spirit Night e il concerto di Geolier, il 25 il concorso per eleggere il “Miglior Dolcetto Scherzetto 2020”, gran finale il 31/10 con la Notte delle Streghe!