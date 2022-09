Talent Day a Cinecittà World: sabato 1 ottobre dalle ore 11:00

Cinecittà World apre il proprio sipario al talento. Sabato 1° ottobre, a partire dalle ore 11.00, nel Parco divertimenti del cinema e della Tv di Roma si terrà la selezione di 150 nuovi talenti da inserire nei vari dipartimenti già per i prossimi eventi di Halloween e Capodanno.

Una grande occasione professionale

Una grande occasione professionale per tutti gli appassionati di parchi a tema che possono lavorare divertendosi, vivendo il dietro le quinte di Cinecittà World che offre ben 40 attrazioni, 7 aree a tema (Cinecittà World, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, il Regno di Ghiaccio, AquaWorld), 6 spettacoli live al giorno e oltre 60 eventi in calendario.

Per rendere ancora più indimenticabili le giornate dei visitatori sono aperte le ricerche di: 50 addetti alla ristorazione (aiuto cuochi, banchisti/cassieri, camerieri), 20 figuranti per Halloween, 20 addetti alle attrazioni, 20 risorse tra attori, cantanti, ballerini e animatori che vogliono far parte del cast artistico del Parco.

E ancora: 10 Steward (addetti al parcheggio, ai tornelli, alla sicurezza), 10 addetti alle Pulizie, 5 addetti alla Biglietteria, 5 Addetti ai Negozi, 5 Tutor dei percorsi didattici e 5 Addetti al telemarketing e customer care.

Per partecipare alle selezioni che si terranno in Via Irina Alberti SNC, 00128 Roma, non ci sono limiti di età, ma i requisiti essenziali richiesti sono: la disponibilità, l’entusiasmo e un’ottima capacità di accoglienza.

La modalità di selezione è la seguente: occorre inviare la propria candidatura nella sezione “Lavora con noi” del sito www.cinecittaworld.it entro il 25 settembre 2022.

Successivamente, via mail, si riceverà l’invito per l’ingresso gratuito al parco il 1° ottobre, giornata in cui si potrà sostenere un colloquio conoscitivo con l’ufficio risorse umane e trascorrere il resto del tempo a Cinecittà World, divertendosi sulle attrazioni, assistendo agli show, osservando e toccando con mano l’organizzazione di una giornata al parco.

Cinecittà World è pronta ad accogliere nel proprio mondo chi ha voglia di sorridere e di dimostrare il suo vero talento.

Informazioni pratiche Cinecittà World:

Cinecittà World e Roma World sono a Roma, Via Irina Alberti SNC (SS Pontina, uscita Castel Romano), a 10 minuti dal GRA. I parchi sono collegati a Roma (Metro B Termini e Eur Palasport) da un servizio di bus navetta.