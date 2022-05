Cinecittà World, arriva il caldo e riapre la cinepiscina

Da sabato 21 maggio riapre al pubblico la CinePiscina ad AquaWorld, l’area acquatica del Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma.

Nel grande specchio d’acqua di 1700 metri quadrati

Nel grande specchio d’acqua di 1700 metri quadrati con annessa spiaggia di sabbia, cannoni e giochi d’acqua sarà possibile rilassarsi sui lettini, tuffarsi in piscina e divertirsi con l’animazione live. Inoltre in piscina si potrà assistere anche al grande cinema: un imponente maxi-schermo fa da cornice alla vasca per proiettare film, spettacoli, programmi e partite di calcio da gustare al fresco nell’acqua.

La Cinepiscina è circondata da centinaia di ombrelloni e lettini a completa disposizione degli ospiti, insieme a spogliatoi, docce, bagni e armadietti dedicati.

Natura e scenari della Thailandia, poi, nella Phuket Beach, spiaggia di sabbia finissima, con pagoda per massaggi Thai e la possibilità di trascorrere giornate di vacanza e relax immersi nei colori, nella vegetazione e nelle tipicità thailandesi.

L’area AquaWorld a breve si amplierà: quest’estate sarà infatti inaugurato il fiume lento Paradiso, un lungo e rilassante corso d’acqua cristallina dove fare il bagno e lasciarsi cullare a bordo di comodi gommoncini, trasportati dalla corrente ed immersi nella natura.

“Prosegue il piano di sviluppo di Cinecittà World”, afferma l’Amministratore Delegato del Parco Stefano Cigarini. “AquaWorld offre agli ospiti una vera e propria vacanza, tra bagni, attrazioni, spettacoli ed un ricco calendario di eventi estivi”.

Dal 21 maggio tutti con il costume a Cinecittà World: la Cinevacanza sta per cominciare.