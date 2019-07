“Ho sempre considerato un errore molto grave aver favorito la saldatura al governo tra Lega e 5 stelle. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: la destra non è mai stata così forte. Per me gli avversari sono loro, gli amici di Le Pen e Orban. #diventarelalternativa”. Così via Twitter, il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza.