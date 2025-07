Polizia stradale per il Lazio e l’Umbria, cambio al vertice con l’insediamento del Dir. Sup. Dr. Giorgio Bacilieri

Si è insediato nei giorni scorsi il Dir. Sup. Dr. Giorgio Bacilieri, alla guida del Compartimento Polizia Stradale Lazio e Umbria, in sostituzione del Dir. Sup. Dr. Teseo De Sanctis, al quale è stato affidato un nuovo prestigioso incarico presso M.I.T.

Il Dr. Bacilieri, classe 1966, laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Pubbliche Amministrazioni entra a far parte della Polizia di Stato nel 1985 come Agente Ausiliario prestando servizio presso il VII Reparto Mobile di Bologna e successivamente presso la Sezione Polizia Stradale di Bologna fino al suo ingresso in Accademia nel 1991.

Da questo momento una lunga e prestigiosa carriera che lo ha portato a dirigere diverse Sezioni Polizia Stradale della penisola, tra cui Trento, Belluno e Ferrara.

Dopo un biennio al Servizio Polizia Stradale, ha assunto il comando del Compartimento Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia e successivamente quello della Toscana prima di approdare a Roma.

Ad arricchire la sua carriera professionale anche la dirigenza dei Compartimenti Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Liguria e per la Toscana così come l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Trento e quello di Vicario del Questore di Aosta.

Nell’ambito del suo percorso professionale ha partecipato a Commissioni e Gruppi di lavoro ministeriali, ha espletato numerosi incarichi di docenza attribuiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ed ha sottoscritto Protocolli d’intesa e convenzioni.

E’ autore di pubblicazioni scientifiche inerenti tematiche del Codice della Strada.

Ha svolto diversi incarichi in ambito operativo non ultimo, quello di Funzionario di coordinamento fra le Autorità di Pubblica Sicurezza e gli organizzatori della 108° edizione del Giro d’Italia.

Si insedia con entusiasmo e sicuro di iniziare un cammino operativo proficuo e stimolante avvalendosi della collaborazione delle donne e degli uomini della Specialità, che alla sua guida, continueranno a garantire la sicurezza sulle strade laziali ed umbre.