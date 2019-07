Dl Sicurezza, Speranza: “Dalla maggioranza uno schiaffo a Fico”

“Il no definitivo alle audizioni alle Ong rappresenta non solo uno schiaffo della maggioranza ai diritti della minoranza, ma anche alla proposta di mediazione arrivata da Fico che indicava nella sua lettera la possibilità di una rigorosa delimitazione dell’oggetto dell’audizione atto a non interferire con il procedimento giudiziario. Si tratta di un precedente inedito e pericoloso e di una pagina nera della vita parlamentare”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Articolo Uno Roberto speranza in seguito al no dei presidenti delle Commissioni dell’audizione della Sea Watch.