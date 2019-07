Alitalia, Latino: “Di Maio e Toninelli informino le parti sociali su trattativa”

“I ministri Di Maio e Toninelli hanno il dovere di informare forze politiche e parti sociali sullo stato della trattativa che riguarda il futuro di Alitalia. Il termine del 15 di luglio, scadenza entro la quale dovrebbe essere presentato il piano di rilancio, è vicino e si rincorrono voci su alleanze societarie e cordate”. Lo afferma il responsabile nazionale Lavoro di Articolo Uno, Piero Latino.

“Nulla si sa – prosegue Latino – riguardo al progetto industriale e alla salvaguardia dell’occupazione. Progetto di sviluppo e tutela dei lavoratori sono i due pilastri che devono sostenere il rilancio di Alitalia altrimenti saremmo di fronte alla svendita del vettore nazionale e ad una inaccettabile crisi occupazionale”.

“I lavoratori non possono pagare ulteriormente per errori commessi da altri e Articolo Uno sarà al loro fianco per vigilare e ottenere una risposta positiva sul futuro dell’azienda e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro”, conclude.