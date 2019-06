“La priorità del governo non dovrebbe essere quella di dare la caccia ai migranti e ai volontari delle Ong”. Lo afferma il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza.

“Basti pensare che il 28,9% dei giovani tra i 20 e i 34 anni non lavora e non studia. È lo spreco più inaccettabile di risorse umane per il nostro Paese. Di questo dovrebbe occuparsi un governo serio”, aggiunge Speranza.