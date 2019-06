Ostia, Nanni-Vonti (IIC), da Ferrara imbarazzanti fake news su Lungomare Ponente

Dario Nanni e Mauro Conti, rispettivamente coordinatore di Roma e Provincia e coordinatore del X Municipio per

Italia in Comune, si esprimono riguardo la situazione del Lungomare di Ponente di Ostia.

“A due mesi dall’inizio della stagione balneare il lungomare di Ponente

di Ostia è in stato di pietoso abbandono, reso inutilizzabile a causa di

lavori fantasma, fermi da novembre, per i quali Roma Capitale ha

stanziato 250mila euro di denaro pubblico. Nonostante questa verità

incontrovertibile oggi l’on. Ferrara, commissario de facto su Ostia per

la Raggi, non si fa scrupoli a pubblicare un video sui social in cui

mostra tre operai a lavoro, su un tratto di strada di almeno due

chilometri”.

“Italia in Comune – affermano i dirigenti del partito – già da tempo

aveva denunciato il lassismo dei cinque stelle che in questo pezzo di

città ci vengono ormai solo per fare passerelle elettorali abbandonando

la povera presidente Di Pillo la quale aveva denunciato l’inspiegabile

interruzione dei lavori. Ad oggi la ditta vincitrice dell’appalto

risulta scomparsa, le aiuole sono state tutte rimosse e non sostituite

come previsto nel progetto. Addirittura, laddove era previsto il verde,

si è preferito cementare con sassi bianchi e le panchine in marmo non

sono state ripristinate, come dimostra lo stesso video di Ferrara”,

aggiungono i dirigenti di Italia in Comune.

“A tre anni di distanza le promesse, così come le passerelle della

sindaca e degli amministratori pentastellati su Ostia, sono rimaste

senza seguito. I responsabili di questo scempio debbono prendersi le

loro responsabilità davanti ad un territorio già martoriato dalle note

vicende della malavita e che non merita di essere amministrato da chi si

affaccia ad Ostia solo per farsi qualche selfie e prendere in giro i

cittadini”.