“Come era ampiamente prevedibile sta esplodendo l’emergenza sanità nel nostro Paese”. Lo afferma il segretario nazionale di Articolo Uno Roberto Speranza, arrivando alla Camera. “Per me non c’è priorità più grande. Il governo concentri le proprie energie per evitare un vero e proprio collasso in un settore fondamentale per la vita degli italiani”, aggiunge Speranza.