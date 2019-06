Zanni (Lega): “Non vogliamo dichiarare guerra a nessuno, vogliamo cooperare per il bene dell’Italia”

Marco Zanni, capogruppo della Lega all’Europarlamento, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulla nuova legislatura all’Europarlamento

“Andiamo a Bruxelles con l’orgoglio di essere un Paese fondatore delle istituzioni europee, di essere la terza economia dell’Eurozona, il terzo Paese all’interno dell’UE, un Paese che ha sempre dato di più di quello che ha ricevuto dall’UE –ha affermato Zanni-. Un Paese che con orgoglio deve far rispettare la giustizia ed una cooperazione leale all’interno dell’UE, cosa che purtroppo per colpa dei governi precedenti non è stata garantita. Non vogliamo dichiarare guerra a nessuno, vogliamo cooperare per il bene dell’Italia e dell’Europa. Senza l’Italia non potrebbe esistere l’UE.

Se guardiamo i dati macroeconomici l’Italia è uno dei Paesi messi meglio. La crisi del 2010 non era stata causata da un eccesso di debito pubblico, bensì da un eccesso di debito privato sull’estero. Se noi oggi andiamo a guardare questi dati legati al debito privato l’Italia è uno dei Paesi più sostenibili. Certo, c’è un problema di funzionamento dell’Eurozona, è impossibile che un Paese come l’Italia debba pagare un tasso d’interesse così alto, mentre il Giappone che ha un rapporto debito pubblico-pil che è il doppio di quello dell’Italia paghi tassi d’interesse minori rispetto a quella della Germania. E’ un problema di Bce, il cui funzionamento va cambiato. Oggi se l’Europa vuole crescere gli Stati devono investire, devono spendere, basta con l’austerità”.

Sul rischio procedura d’infrazione

“Ho fiducia per vari motivi –ha dichiarato Zanni-. L’Italia è un Paese da cui non si può prescindere. Può piacere e non piacere il governo attuale, ma l’Italia è un Paese troppo importante per essere escluso. Prendiamo l’elezione delle cariche che dovranno essere rinnovate al Parlamento UE, senza l’Italia queste cariche non potrebbero essere portate avanti. Tant’è vero che Weber lunedì è venuto in Italia a parlare con Conte”.

Fonte: Radio Cusano Campus