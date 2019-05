Fiumicino, cooking show stellato per celebrare il cinquecentenario di Leonardo da Vinci

Nell’anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci continuano all’aeroporto di Fiumicino le celebrazioni dedicate al Genio vinciano, aperte il 2 maggio scorso con una mostra che propone ai passeggeri del principale scalo italiano alcune sue macchine del volo riprodotte a grandezza naturale, oltre a un’area multimediale con i disegni di Leonardo sul Codice sul volo degli uccelli.

Leonardo e la cucina

Il fil rouge di questo secondo appuntamento è la passione dell’inventore per la cucina che, secondo alcune ricostruzioni storiche, avrebbe addirittura spinto Leonardo a cimentarsi nell’arte culinaria. Senza dimenticare che in alcuni suoi appunti e disegni emergono progetti che sembrano aver ispirato utensili oggi presenti in qualsiasi cucina, come il cavatappi e il macinapepe.

Pascucci e Usai insieme

Per celebrare questo lato meno noto di Leonardo, ancora avvolto tra leggenda e mistero, due tra i più noti chef stellati del Lazio, Gianfranco Pascucci e Daniele Usai, si sono cimentati in un inedito cooking show intrattenendo i passeggeri della “Italian Food Street”, nell’area di imbarco E per i voli internazionali. Gli chef hanno preparato e offerto ai viaggiatori piatti ispirati al Genio vinciano, utilizzando i prodotti enogastronomici della Regione Lazio. In particolare, Daniele Usai ha rielaborato l’Acquarosa, una bevanda che la tradizione attribuisce a Leonardo realizzata con estratto di acquarosa, zucchero, limone e poco alcool, trasformandola in un condimento per degli spaghetti. Gianfranco Pascucci invece ha presentato un piatto ispirato alle invenzioni dal nome “Mare” a base di crostacei, erbe e alga kombu fermentata.

L’evento

L’evento, organizzato da ADR, ha visto una folta partecipazione di passeggeri, italiani e

stranieri, che hanno così potuto scoprire l’offerta gastronomica dell’area, che si sviluppa

in una vera e propria “Strada del food italiano” con il meglio dei prodotti tipici del Made

in Italy.

Un’iniziativa che conferma, ancora una volta, la capacità del principale scalo della

Capitale di essere ambasciatore verso il pubblico internazionale del cibo italiano di

qualità. Tutti i passeggeri a Fiumicino hanno potuto ammirare la manifestazione

culinaria grazie a schermi video dove è stata trasmessa la regia live del cooking show.

L’evento rientra tra le iniziative culturali che caratterizzano l’esperienza aeroportuale

dei passeggeri del Leonardo da Vinci, che negli ultimi anni è diventato l’hub in assoluto

più apprezzato dai passeggeri nel mondo occidentale secondo le rilevazioni ufficiali di

Airport Council International.