Milano, Speranza: “Lì oggi chi vuole isolare l’Italia”

“Siamo impegnati in una difficile campagna elettorale per dare voce a chi lavora, alle famiglie più in difficoltà, alle imprese più fragili nella competizione internazionale”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza, a margine di un’iniziativa a Forlì. “Per dare risposte serie a questa parte d’Italia occorre un’alleanza sociale e politica larga con forti alleati anche in Europa, a partire dal Pse di Costa, Sanchez e Corbyn. Naturalmente con chi la vuole cambiare in meglio. Chi manifesta oggi a Milano isola l’Italia e vuole distruggere l’Europa. Ecco perché siamo impegnati a costruire qualcosa di nuovo e credibile nel campo progressista e democratico”, ha aggiunto Speranza.