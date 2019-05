Padova, il Salone dei Sapori diventa un appuntamento annuale

La prima edizione è stata accolta con grande entusiasmo, con migliaia di presenze nonostante le giornate di pioggia, e per questo il Salone dei Sapori si prepara a entrare in maniera fissa nell’agenda degli eventi cittadini.

“Potremmo dire che lo facciamo “a grande richiesta” – sottolinea l’Assessore ai grandi eventi e al commercio – Gli appelli si sono moltiplicati in poco tempo e per questo il Salone dei Sapori diventerà un appuntamento fisso annuale nella programmazione degli eventi cittadini. È una scelta che possiamo fare facilmente proprio per il grande ritorno che ha avuto l’evento e la spinta che ci arriva non solo dalle botteghe Sotto il Salone e dai nostri partner, ma anche dalle migliaia di persone che nonostante giorni di maltempo hanno raggiunto l’evento portando curiosità ed entusiasmo nei luoghi storici del centro”.

L’organizzazione per la seconda edizione dell’evento che ha portato nel cuore di Padova degustazioni, incontri e grandi ospiti è già attivata: “D’intesa con il Sindaco ho già chiesto a Superfly Lab e all’Associazione Veneto suoni e sapori di tornare insieme attorno al tavolo per iniziare a lavorare sulla prossima edizione – continua l’Assessore – Tavolo che vogliamo sia allargato a tutti i soggetti che insieme a noi vogliono contribuire ad un progetto che già in questa prima edizione ha mostrato una grandissima potenzialità proprio grazie all’approccio corale con il quale abbiamo coinvolto tutte le forze vive che ruotano attorno alla cultura enogastronomica. Continueremo il percorso con la capacità di innovarlo, ma nel solco dei tratti distintivi che si sono affermati già in questa prima edizione: la riscoperta autentica dei luoghi storici del nostro commercio, la promozione delle eccellenze del territorio e la diffusione di pratiche e modelli di consumo sostenibili. Il tutto con la capacità di creare un’atmosfera coinvolgente e suggestiva per tutti i giorni dell’evento accompagnata da un’azione di comunicazione che ha dato alla città visibilità a livello nazionale”.