Sea Watch, Speranza: “E’ sequestro, disumanità per nascondere fallimenti economia”

“C’è un governo che è impegnato in una perenne campagna di propaganda, e che sequestra i migranti sulla SeaWatch, con una disumanità inaccettabile, per nascondere il fallimento della politica economica: per il secondo trimestre consecutivo, in Italia, c’è il segno meno. E è recessione”. Così il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Leu, Roberto Speranza, nell’intervista pubblicata su “La Sicilia” in vista della manifestazione “Alternativa Sicilia” che si svolgerà oggi a Palermo.