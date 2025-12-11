Pecoraro Scanio: “La politica di Mastella è agli antipodi rispetto alla mia. Il centrosinistra pensi a risolvere il problema astensionismo”

el corso di un intervento su Radio Cusano Campus, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente di Univerde ed ex ministro dell’Agricoltura, ha affrontato temi politici nazionali e regionali, soffermandosi sul suo rapporto con il Movimento 5 Stelle, sulle sfide ecologiste e sulle dinamiche interne al centrosinistra. L’ex ministro ha inoltre commentato la situazione del centrodestra e le differenze con la linea politica di Clemente Mastella. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un quadro più ampio di riflessione sul futuro politico della Campania e sul crescente astensionismo.

L’impegno in Campania e il rapporto con il M5S

“Io con Fico in Campania? Sicuramente dal mondo dell’agricoltura e anche da alcuni amici del Movimento 5 Stelle c’è una stima nei miei confronti, il mondo agricolo vorrebbe un impegno diretto nella mia regione, io sono campano doc. Di diventare assessore me l’hanno chiesto la Coldiretti e altre associazioni, diciamo che io li sostengo e mi auguro facciano una buona giunta, aiuterò comunque la mia regione”. Queste le parole di Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente di Univerde ed ex Ministro dell’Agricoltura, durante il suo intervento su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

“La sfida ecologista dovrebbe essere condivisa da tutti. Io sostengo il Movimento 5 Stelle perché hanno scelto tutti i temi ecologici che erano anche nell’agenda storica dei Verdi. AVS continua le battaglie ecologiste, ma spero che diventi una roba condivisa da tutti, perché il cambiamento climatico travolge tutti i cittadini – ha proseguito l’ex ministro – Il centrosinistra deve guardare soprattutto a recuperare il voto dei cittadini che non vanno più a votare, il campo largo deve rilanciare una forte alleanza anche con realtà civiche, innovative, non limitarsi solo ai 3-4 partiti”.

Le considerazioni sul centrodestra e la critica a Mastella

“Quello di oggi non è centrodestra ma destracentro, più spostato a destra come tutta la politica mondiale, diciamo che la destra italiana sembra quasi moderata vedendo gli altri. Poi c’è questa sfida interna tra Meloni e Salvini, con Salvini che ha spostato la Lega su temi che storicamente non gli appartengono – ha concluso Pecoraro Scanio – Mastella? Fa una politica agli antipodi dalla mia, lui dice che i voti vanno raccolti uno ad uno, io penso che debbano essere presi di opinione non chiamando i singoli cittadini. Devi votare in base a cosa uno ti propone. La sua è un’altra politica”.