Pecoraro Scanio: “Venezia rimane ancora in pericolo”

I numerosi scandali legati ad una delle più costose opere pubbliche mai realizzata in Italia non sembrano terminare.

Alcuni esperti, come riporta L’Espresso, affermano che ossidazione, ruggine e infiltrazioni d’acqua minacciano costantemente le 156 cerniere del MOSE, rendendo di fatto l’opera, dopo solo 2 utilizzi effettivi, estremamente fragile e soggetta a rottura.

Ancora in pericolo

35 anni per la costruzione e 6 miliardi di euro ma il nostro gioiello, Venezia, rimane ancora in pericolo!

Sono stato uno dei due soli ministri a votare contro questo spreco chiedendo soluzioni più efficaci e meno costose.

Fa rabbia ottenere ragione dopo anni e tante illegalità e ruberie!