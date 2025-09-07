Paipais: “Complimenti per la trasformazione in versione Prima Repubblica. Questa non è Politica”

Ma davvero si pensa di governare la Regione Campania mettendo insieme un compromesso tra la famiglia Mastella, la famiglia Cesaro e la famiglia De Luca, con la benedizione di Matteo Renzi?

Sorprende che a guidare questa operazione sia proprio Roberto Fico: colui che per anni si è presentato come il “duro e puro” del Movimento 5 Stelle, custode dei valori originari, valori che in teoria dovrebbero opporsi a questi giochi di palazzo.

Subire inefficienze…

Il risultato concreto di questi accordi tra famiglie è che la sanità e i trasporti della Campania resteranno nelle mani delle stesse persone che li hanno gestiti negli ultimi dieci anni. E magari, per dimostrare di aver fatto qualcosa, a Fico faranno chiudere il termovalorizzatore di Acerra, rischiando di regalarci un’altra crisi dei rifiuti.

I cittadini, nella migliore delle ipotesi, continueranno a subire inefficienze e disservizi, pagando il costo di questa politica di compromesso.

Complimenti davvero per la trasformazione in versione Prima Repubblica. Questa non è Politica. Questa non è la Repubblica che voglio.