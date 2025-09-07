Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Rss
Lun, 08 Settembre, 2025

Paipais: “Complimenti per la trasformazione in versione Prima Repubblica. Questa non è Politica”

Ma davvero si pensa di governare la Regione Campania mettendo insieme un compromesso tra la famiglia Mastella, la famiglia Cesaro e la famiglia De Luca, con la benedizione di Matteo Renzi?
Sorprende che a guidare questa operazione sia proprio Roberto Fico: colui che per anni si è presentato come il “duro e puro” del Movimento 5 Stelle, custode dei valori originari, valori che in teoria dovrebbero opporsi a questi giochi di palazzo.

Subire inefficienze…

Il risultato concreto di questi accordi tra famiglie è che la sanità e i trasporti della Campania resteranno nelle mani delle stesse persone che li hanno gestiti negli ultimi dieci anni. E magari, per dimostrare di aver fatto qualcosa, a Fico faranno chiudere il termovalorizzatore di Acerra, rischiando di regalarci un’altra crisi dei rifiuti.
I cittadini, nella migliore delle ipotesi, continueranno a subire inefficienze e disservizi, pagando il costo di questa politica di compromesso.
Complimenti davvero per la trasformazione in versione Prima Repubblica. Questa non è Politica. Questa non è la Repubblica che voglio.

Autore

Immagine di Alfredo Di Costanzo

Alfredo Di Costanzo

Motus vivendi è il suo motto. Ama tutte le declinazioni delle due ruote ed adora vivere nell'universo dei motori. Da quindici anni ha la fortuna di essere giornalista sportivo, occupandosi di tutto ciò che circonda un motore. E' per il dialogo ed il confronto tra chi, pur avendo la stessa passione, ha idee diverse.

