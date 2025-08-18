Roma, controlli dei carabinieri nel campo nomadi di via Candoni

Questa mattina è stata eseguita un’ennesima operazione dai Carabinieri della Compagnia di Roma, con l’ausilio dei colleghi dell’8° Reggimento Lazio, all’interno del campo nomadi in via Candoni, mirata al contrasto di ogni forma di illegalità, alla verifica di eventuali forme di degrado e al censimento delle persone presenti, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I Carabinieri hanno controllato lungo le aree perimetrali e all’interno dell’insediamento, nei viali comuni e presso le strutture abitative. Accertamenti anche sui veicoli parcheggiati internamente e nelle immediate adiacenze.

In un “box” in disuso sono stati rinvenuti 11 coltelli da macellaio, di cui non si conosce la provenienza.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno identificato 292 persone, tra cui 115 minori, tutte di etnia rom e bosniaca, 95 delle quali con precedenti e controllato 37 veicoli.