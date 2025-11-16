Sanità, Lena: “La Giunta Rocca trucca i numeri nelle liste d’attesa e tradisce i cittadini

“Quello che sta emergendo sulle liste d’attesa nel Lazio è drammatico: non un modello virtuoso, ma un trucco statistico che cancella dalle tabelle migliaia di persone in carne e ossa.” Così Rodolfo Lena, Consigliere regionale del Partito Democratico e Vicepresidente della Commissione Sanità, Politiche Sociali, Integrazione Sociosanitaria e Welfare. “Secondo quanto riportato da organi di stampa – prosegue Lena – nel Lazio il 96% delle prestazioni risulterebbe puntuale, ma questo dato copre solo una minima parte dei casi: l’88% dei cittadini sparisce dalle statistiche perché costretto a rifiutare il primo appuntamento fissato magari a centinaia di chilometri da casa. È un metodo assurdo e fuorviante, che nega la sanità territoriale e descrive un Lazio che funziona solo sulla carta, mentre chi prova a prenotare una visita vive l’esatto contrario”

Lena punta il dito contro la cosiddetta ‘cura Rocca’

“Non è una cura, è una narrazione propagandistica. Si annunciano 14 mila assunzioni senza chiarire se siano davvero nuove forze o solo rimpiazzi di chi va in pensione, mentre nei reparti la carenza di personale è evidente. Ci raccontano che i pronto soccorso si stanno alleggerendo, ma in molti casi sta accadendo solo una cosa: i pazienti vengono smistati in ogni modo possibile, nei reparti, nei percorsi interni, in strutture private convenzionate, salvo poi tornare dopo pochi giorni nel pronto soccorso da cui sono partiti ma in condizioni di salute peggiorate, purché il dato statistico risulti più favorevole. Questo gioco al ribasso sulle cifre finisce per rallentare gli interventi programmati e peggiorare la qualità delle cure, mentre sulla carta tutto sembra andare meglio. Quando i dati ufficiali raccontano un Lazio efficiente e i cittadini sperimentano, invece, file infinite, rinunce alle cure e viaggi estenuanti per un esame si scava un solco profondo tra istituzioni e comunità, si alimenta sfiducia e distanza dalla politica. Per queste ragioni, in qualità di Vice Presidente della Settima Commissione, chiederò la convocazione urgente di una Commissione straordinaria che faccia piena luce, fornendo gli elementi più puntuali possibili sul reale stato di salute della sanità nella nostra Regione. Non deve essere l’ennesimo spot elettorale della Giunta Rocca, ma un’occasione di confronto vero, per analizzare in modo serio e quindi davvero utile per i cittadini la situazione del nostro sistema sanitario regionale. I cittadini meritano, infatti, la verità, non un bollettino di cifre ritoccate” conclude Lena.