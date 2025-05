Ladispoli, dalla Regione Lazio 3,5 milioni di euro in più per completare le opere antierosione

“La Regione Lazio ha ufficialmente comunicato un incremento di circa 3,5 milioni di euro per il finanziamento degli interventi di difesa della costa a Ladispoli”. A dare l’annuncio è il consigliere comunale Filippo Moretti, delegato dal sindaco Alessandro Grando per seguire questo intervento strategico per la città e per il tessuto economico legato alla balneazione e alla nautica.

Con questo stanziamento aggiuntivo

“Con questo stanziamento aggiuntivo – ha proseguito Moretti – il quadro economico dell’opera sale a 9,7 milioni di euro, permettendo la realizzazione del progetto nella sua interezza. Si tratta di una notizia estremamente positiva che conferma la bontà del lavoro svolto in questi mesi. Fin dal primo giorno del mandato della nuova Giunta regionale, abbiamo richiesto l’estensione del finanziamento, convinti che il nostro progetto meritasse attenzione. Oggi raccogliamo i frutti di quell’impegno. Un ringraziamento particolare va alla vicepresidente della Regione Lazio, on. Roberta Angelilli, che ha compreso l’urgenza della situazione e riconosciuto Ladispoli come il Comune più avanti sia sul piano progettuale che autorizzativo. Il suo intervento è stato determinante per sbloccare i fondi necessari e consentire l’affidamento dei lavori in tempi rapidi».

Negli ultimi anni

“Negli ultimi anni l’erosione – ha sottolineato il sindaco Alessandro Grando – ha assunto un ritmo preoccupante, mettendo a rischio le nostre spiagge e penalizzando le attività turistiche anche nei mesi estivi, che fino a poco tempo fa erano considerati più sicuri. Ladispoli ha un legame profondo con il mare, che è parte della nostra identità e motore dell’economia locale. Difendere il nostro litorale significa proteggere una risorsa fondamentale per la città. Con questo ulteriore finanziamento e l’imminente conclusione della procedura autorizzativa, prevista entro la metà di giugno, siamo nelle condizioni ideali per far partire i lavori quanto prima».