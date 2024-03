Emergenza litorale a Fiumicino: il Sindaco chiede l’intervento della Regione Lazio

Stanziati 400 mila euro per progettare nuovi interventi di difesa sul litorale del Comune di Fiumicino. – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini durante il suo intervento in Consiglio Comunale, in merito alla mozione, presentata all’ordine del giorno, sulla “Valutazione interventi urgenti per erosione costiera e smottamento dei pennelli in scogliera.” – La situazione del litorale è soggetta a continui cambiamenti provocati dagli intensi mutamenti climatici e dalle variazioni della linea di costa.

In occasione dell’ultimo convegno tenutosi a Frascati presso la ESRIN, uno dei sei centri dell’Agenzia Spaziale Europea, è stato messo in risalto cosa succederà nei prossimi anni lungo le coste a livello nazionale, e risulta evidente l’urgenza di mettere in atto strategie preventive in tempi brevi. Ho quindi richiesto l’intervento della Regione Lazio e avrò nei prossimi giorni un incontro con l’Assessore Lavori Pubblici, e l’Assessore Demanio e Patrimonio Fabrizio Ghera, al fine di assicurare la salvaguardia degli immobili demaniali soggetti all’erosione marina, adottando tutte le misure necessarie per rispondere prontamente alle esigenze.

Verranno quindi effettuati ulteriori analisi della costa nella situazione attuale , secondo i criteri in vigore, per programmare la rimessa in sicurezza degli stabilimenti presenti nel comune di Fiumicino. L’ente comunale è impossibilitato ad intervenire se non con isolati casi ed è per questo siamo ancora in emergenza.

– prosegue il Primo Cittadino con riferimento all’intervento che ha coinvolto nei giorni passati il lido “la Vela” di Fregene, – L’operazione, effettuata in somma urgenza, verrà perfezionato a breve ed i massi, posizionati con lo scopo tamponare una situazione in corso, saranno spostati di fronte agli stabilimenti “Manila” e “Rio” per un migliore e più utile impiego.”