Vincenzo Spadafora: “Centrosinistra miglior alleato della Meloni”

Vincenzo Spadafora, già Ministro e Sottosegretario con il governo Conte e ora ideatore dell’associazione politica “Primavera”, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus durante la trasmissione ‘’In Dino Veritas’’ con Dino Giarrusso e Martina Gatto tracciando un quadro critico dello stato attuale dell’opposizione in Italia.

Il centrosinistra è il miglior alleato della Meloni

“Purtroppo in questo momento il centrosinistra è il miglior alleato della Meloni e del suo governo, su questo non c’è dubbio. In un altro momento storico se ci fosse stata un’opposizione molto più forte, su una serie di scivoloni che ha preso e sta prendendo il governo, ci sarebbe stata una reazione che, quantomeno, avrebbe dato uno scossone. Io credo che uno dei temi principali di questo problema è che tutti i partiti del centrosinistra stiano parlando soprattutto al loro elettorato e cerchino soltanto di consolidare quello che sono riusciti a raggiungere fino adesso. Mi spiego meglio, Schlein ha evidentemente spostato il Partito Democratico un po’ più a sinistra, è riuscita in questo modo a contenere un momento difficile per il Partito che era sceso al di sotto del 20%. Adesso è come se, stabilizzatasi intorno al risultato ottenuto, non avesse il coraggio, l’ambizione, la forza di fare altro. Stesso discorso per il Movimento 5 stelle, che ormai ruota intorno alla figura di Conte. Hanno un 10%, che è una percentuale assolutamente importante, ma Conte ormai deve lavorare per far sopravvivere il Movimento più che pensare alle alleanze o all’alternativa con la destra. Quindi ho paura che abbiano un po’ rinunciato, in questa fase storica, all’ambizione di un progetto per il paese ma tentino più a conservare se stessi.”

Rispetto all’individualismo esasperato

Rispetto all’individualismo esasperato di certi protagonisti politici (Calenda e Renzi) sulla stampa e nei media italiani: “Io credo che il centrosinistra, che dovrebbe diventare un centrosinistra totalmente moderno, nuovo, giovane non sia aiutato anche da una parte di media e di stampa che si ritiene, e non si nasconde, vicino al centrosinistra. Anche lì si dovrebbe guardare un po’ più avanti. Il fatto di invitare sempre persone che, tra l’altro, hanno perso grande consenso nel paese ma anche quando si invitano personaggi che, per carità, hanno fatto la storia del centrosinistra, ma adesso sono un po’ fuori dai giochi, secondo me non si fa il bene del centrosinistra. Perché queste trasmissioni continuano ad invitarli, non lo so ma questo fa anche parte dell’autolesionismo che spesso c’è a sinistra.”

