Giubileo, Nanni: “Entro fine aprile termina intervento viabilità Tor Vergata”

Oggi in commissione abbiamo fatto il punto sugli interventi di viabilità a Tor Vergata in VII Municipio. Oltre al responsabile territoriale di Anas del Lazio ing. Marco Moladori hanno partecipato anche il Presidente del Municipio VII Francesco Laddaga e il Presidente del CdQ Nuova Tor Vergata Andrea Cacciani.

Così in una nota Dario Nanni, consigliere comunale e Presidente della Commissione Giubileo.

Questo intervento

Questo intervento che prevede la realizzazione di un ponte sull’autostrada A1 Roma – Napoli, di nuove strade di collegamento, due nuove rotatorie e nuovi svincoli sarà completato entro 100 giorni, tra fine Aprile e l’inizio di Maggio, così come affermato da Anas durante la seduta di commissione.

Nei mesi scorsi, insieme al comitato e ai cittadini ho fatto diversi sopralluoghi, proprio per verificare le criticità presenti da anni e quelle che di volta in volta si presentavano per l’inevitabile realizzazione dei lavori. Ad oggi i lavori procedono in maniera serrata, è già stata aperta una delle rotatorie in corrispondenza dell’intersezione tra Via Passo Lombardo e Via Jean Paul Sartre e si sta procedendo con le demolizioni dei viadotti preesistenti, attività fondamentali per completare le nuove complanari.

Entro metà Marzo

Entro metà Marzo verrà varata l’infrastruttura più importante dell’intervento, il nuovo ponte sull’autostrada A1, che sarà un ponte ad arco con sezioni, a doppio senso di marcia che oltre a migliorare la viabilità si inserirà architettonicamente nell’intero contesto paesaggistico di cui fanno parte anche le Vele di Calatrava.

Un intervento strategico che dopo tanti anni restituisce una nuova viabilità ad un quadrante della città che da anni soffre diverse criticità legate allo sviluppo urbanistico e commerciale alle quali non hanno fatto seguito infrastrutture, collegamenti e soprattutto un servizio di trasporto pubblico che garantisse una normale mobilità di chi ci vive e di chi percorre quel quadrante. Finalmente dopo anni di inerzia arrivano interventi di viabilità e progettazione rispetto ai collegamenti di quello strategico quadrante.

Ricordo che proprio in quell’area, oltre ai residenti e ai clienti delle innumerevoli attività commerciali, ci sono anche l’Università di Tor Vergata e il Policlinico, in cui ogni giorno si recano migliaia di persone.

Nelle prossime settimane – conclude Nanni – effettueremo un sopralluogo sul posto, proprio per verificare la situazione della nuova viabilità che si sta realizzando, oltre a continuare a lavorare affinchè si realizzi al piu presto l’infrastruttura di trasporto pubblico che garantisca la mobilità di quel quadrante.