Roma, Giubileo, Nanni: “Città più moderna e sostenibile volano per turismo regione”

Il Giubileo sarà un’occasione unica per rendere la nostra città più moderna, sostenibile ed ancora più attrattiva ed accogliente e volano per la stessa Regione Lazio.

Così Dario Nanni, Presidente della Commissione Capitolina Speciale Giubileo 2025, oggi durante il suo intervento all’evento alla sede della Regione Lazio in occasione della presentazione del volume “Il turismo nel Lazio tra prossimità e orizzonte globale” a cura di Marco Brogna.

Gli interventi che si stanno realizzando

Gli interventi che si stanno realizzando in occasione del Giubileo in termini di mobilità, sostenibilità e sociale avranno come risultato quello di superare alcune tra le criticità ormai presenti da anni nella nostra città, rendendola più accogliente, più vivibile e quindi più attrattiva per i turisti, che saranno incentivati a fermarsi per soggiorni più lunghi per godere a pieno delle bellezze della città.

Tra le opere giubilari che vanno in questa direzione ricordo i lavori di riqualificazione di alcune delle stazioni ferroviarie più importanti della città, come Roma San Pietro, Roma Termini e Stazione Trastevere, che verranno rese più funzionali ed accessibili e diventeranno snodi di collegamento sicuri ed accoglienti per viaggiatori e turisti. Ma ricordo anche l’ammodernamento dell’intero parco mezzi del trasporto pubblico locale con l’acquisto di nuovi bus ibridi e a metano e dei nuovi treni della metropolitana già in arrivo a partire da dicembre.

La vivibilità della città verrà migliorata anche attraverso la riqualificazione e valorizzare del Tevere, con la realizzazione di cinque parchi di affaccio dotati di aree verdi per bambini e per adulti, percorsi per attività fisica, zone relax e nuovi percorsi ciclabili e la manutenzione di pavimentazioni, marciapiedi e ponti.

Sempre in termini di sostenibilità

Sempre in termini di sostenibilità ricordo gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dei cammini dei pellegrini, con la realizzazione di una rete integrata dei cammini esistenti e la riqualificazione dei tratti esistenti con nuova segnaletica e nuovi percorsi ciclopedonali, la realizzazione del GRAB, oltre cinquanta chilometri di piste ciclabili che attraverseranno tutta la città, della ciclabile Monte Ciocci – San Pietro e della ciclovia turistica tirrenica Roma – Fiumicino.

Tutti questi interventi di riqualificazione, valorizzazione e ammodernamento della città daranno un contributo importante non solo per il miglioramento delle condizioni di vita dei romani e delle romane ma anche per lo sviluppo di un turismo di qualità per la stessa Regione – conclude Nanni.