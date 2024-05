Cateno De Luca: “Io non faccio politica per campare, ho il mio lavoro, provengo dalla terra”

Tappa anche ad Agira per un incontro promosso da Santo Trovato, in rappresentanza dei Liberal Socialisti.

È stato un confronto schietto, dove ho raccolto anche la rabbia degli allevatori e di chi fatica ad andare avanti.

Sapete bene che sono stato candidato alla presidenza della Regione contro tutti già due anni fa, proprio perché non condivido questo sistema politico mafioso che ci ha ridotto in queste condizioni.

Vi comprendo

Io non faccio politica per campare, ho il mio lavoro, provengo dalla terra, quindi so bene di cosa parlate e vi comprendo.

Ma dovete iniziare ad assumervi le vostre responsabilità. Innanzitutto, andate a votare. Ma non scegliete chi fino ad oggi vi ha truffati.

Il progetto che presentiamo è un progetto che guarda alle reali esigenze dei territori, perché quei territori li conosce.

L’8 e il 9 giugno avete la possibilità di contribuire al cambiamento scegliendo Libertà.