Rdc, Ferrara (M5s): “Mia è un Reddito a metà che fa schifo per intero”

“Questa ‘Misura per l’inclusione attiva’, che secondo la destra dovrebbe andare a sostituire il Rdc, non è altro che un Rdc a metà. Le famiglie con persone occupabili prenderanno di meno, arrivando a un sussidio da fame, 375 euro al mese contro i 500 di adesso. Scende pure il tetto Isee, da 9.360 a 7.200, restringendo la platea di beneficiari. Rispetto al Reddito ci sono tagli a praticamente tutto, apporti costruttivi praticamente nessuno.

Trovi lavoro più facilmente se fai la fame?

Forse secondo questo Governo trovi lavoro più facilmente se fai la fame? Non funziona così.

Leggo pure che c’è chi, a sinistra, rivendica la paternità della ‘Mia’ come fosse un grande passo avanti. Io dico, si accontentano di poco: a me le cose fatte a metà fanno schifo per intero”

Così in una nota il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara.