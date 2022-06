Fratoianni: “La Meloni vuole cancellare il reddito di cittadinanza per tagliare il cuneo fiscale”

Giorgia Meloni vuole cancellare il reddito di cittadinanza per tagliare il cuneo fiscale. Come se l’unico modo per ridurre il costo del lavoro fosse togliere ai più poveri, piuttosto che tassare come si deve extraprofitti, rendite finanziarie e grandi ricchezze, oppure combattere a dovere l’evasione fiscale.

Tatticismo

Una mossa degna dei migliori tatticismi di palazzo, con la quale Meloni riesce a far proprie sia le posizioni di Renzi che di Confindustria, ma con quel tocco di destra in più. Un capolavoro di retorica e ipocrisia.

Sulla carta all’opposizione, nella sostanza perfettamente allineati all’ala più reazionaria del governo Draghi.

Soprattutto quando si tratta di lavoro, diritti e giustizia sociale.

Odio per i poveri

Odiano i poveri e non si vergognano a mostrarlo. Sta a noi opporci alla destra unita in questa crociata e far sentire la nostra voce.

Perché la povertà non è una colpa e chiunque ha diritto ad una vita dignitosa.



