Grazie ad una povera classe politica aumenta l’indigenza dei bambini

E’ notizia di questi giorni che in Italia un bambino su tre vive in condizioni di povertà è a rischio di inclusione sociale. Un bambino su tre, quindi, non vive con serenità la propria fanciullezza o adolescenza.

Se fossimo in un paese civile la classe politica già si sarebbe attivata per invertire la rotta; c’è invece un silenzio assordante.

La classe politica, anzi, è impegnata in una campagna elettorale a suon di slogan privi di reale contenuto; dei veri problemi degli italiani in pochi ne parlano.

C’è un argomento, però, che appassiona quasi tutte le forze politiche, siano esse di sinistra, di centro o di destra: l’abolizione del Reddito di Cittadinanza.

Cos’è il RdC?

E’ una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. E’ un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari. Costa 7,7 miliardi di euro l’anno ed è percepito da 2,6 milioni di connazionali. L’assegno medio mensile è di circa 500 euro. I furbetti del RdC ammontano all’1,5% dei percettori. Per colpa di uno si vogliono colpire novantanove. La politica non si rende conto che, come ha certificato l’Istat a metà luglio, questa misura ha permesso a 2,6 milioni di italiani di vivere dignitosamente. A proposito di furbetti: l’anno scorso su 62.710 ispezioni definite dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, oltre il 62% è risultato irregolare. I due Matteo, l’uomo da un milione di alberi, Carlo prezzemolino, la barzelLetta e la mujer cristiana hanno detto qualcosa in merito?

Lotta all’evasione fiscale

Un modo per trovare le risorse è sconfiggere l’evasione fiscale. In Italia si calcola che questa ammonti a circa 80 miliardi di euro. Se si riuscisse a recuperare solo la metà di quanto evaso, con 40 miliardi hai voglia di finanziare il RdC, hai voglia di diminuire il cuneo fiscale, hai voglia di costruire ospedali, hai voglia di investire in infrastrutture pubbliche, hai voglia di finanziare gli imprenditori (che già percepiscono 22 miliardi di euro dallo stato), hai voglia di realizzare l’edilizia popolare, hai voglia di investire nella scuola e nell’università ma soprattutto hai voglia di avere risorse per realizzare la reale transizione ecologica ossia il passaggio dalle fonti inquinanti a quelle non inquinanti. Tra le fonti non inquinanti ci sono l’eolico, l’idroelettrico e il fotovoltaico; di certo non ci sono le centrali a carbone, le centrali nucleari o i rigassificatori. Non è vero che mancano le risorse. E’, invece, vero che non si vogliono trovare o che sono spese male.

Debito pubblico o strozzinaggio?

C’è un dato emblematico: dal 1991 a oggi, ad eccezione del 2009, lo stato italiano ha sempre generato un avanzo primario. Si ha un avanzo primario se, tolta la spesa per pagare gli interessi sul debito, lo stato incassa più di quanto spende; questo significa che lo stato è in grado di ripagare il proprio debito. Al netto, quindi, della spesa per gli interessi lo stato incassa più di quello che spende. A va aggiunto che dal 1991 ad oggi, gli italiani hanno pagato in termini di interesse più del valore del debito. Cosa significa tutto ciò? Una sola cosa: siamo vittime di strozzini che con la scusa del debito (già pagato) ostacolano politiche espansionistiche volte all’eliminazione delle ingiustizie sociali. Via i 7,7 miliardi di euro per il RdC ma vai a 7 miliardi di spesa per le armi! Ma come, gli italiani fanno fatica a pagare le bollette, le imprese rischiamo la chiusura perché strozzate dal caro energia e cosa fanno i migliori? Elargiscono soldi per le armi (informatevi su chi sono i principali costruttori di armi…). Incredibile se non fosse drammaticamente vero!

Risposte concrete

Le forze politiche e chi si candida a governare il paese dovrebbero avere la capacità di affrontare questi problemi con risposte concrete non con slogan tipo la flat tax, contraria al principio della progressività sancito in Costituzione. Vogliamo garantire un sistema fiscale equo Sono il primo a dire che le tasse vanno abbassate ma non per tutti; chi più ha più deve dare. Parlare di tassa sui grossi patrimoni non deve essere un tabù ma anzi è un mezzo di civiltà e giustizia sociale. Occorre parlare di responsabilità individuale in chiave sociale. Si perde di vista che viviamo in uno stato e che la democrazia ha dei costi. La civiltà costa e chi ha di più deve contribuire maggiormente ad essa. Non si possono mettere sullo stesso piano chi percepisce 1200 euro al mese e chi ne guadagna 100.00 di euro. Sono situazioni completamente differenti che vanno regolamentate differentemente. Bisogna aumentare la soglia di chi è esente o paga poco e vanno aumentate le aliquote di chi ha di più (patrimoni superiori ai 500.00 euro)

Reddito di base universale

Personalmente, vi confesso, che sono contrario al RdC poiché sono per il reddito universale di base. Faccio mie le parole di Elon Musk: “Essenzialmente, in futuro, il lavoro fisico sarà una scelta. Questo è il motivo per cui penso che sarà necessario un reddito di base universale”. Il progresso e l’intelligenza artificiale tolgono, giorno dopo giorno, sempre più lavoro non solo agli operai o agli impiegati. Ci sono programmi in grado oggi di dire come finirà un processo o di scrivere un editoriale come questo che leggete. Per chi come me è giornalista e avvocato, sarà un dramma…

Don Milani

“Non c’è ingiustizia più grande che porre parti uguali tra diversi”. Invito tutti i politici a fare propria questa bellissima frase. Sono parole, a mio avviso, che incarnano i valori di uguaglianza e equità che dovrebbero essere alla base di ogni stato democratico e civile. Stesse possibilità per tutti ma con strumenti differenti.

Fonte foto: sito fondazione luigi einaudi



