Ischia, Iannone (FdI): “Non ci si può meravigliare delle tragedie se non si prevengono”

“Credo che, finite le operazioni di soccorso, bisognerà verificare le responsabilità vere e non quelle che inchiodano la croce sull’ultimo sindaco o sulle condotte dei cittadini, tralasciando tutto il resto. Bisogna fare un’azione seria e non un processo sommario orientato ideologicamente da chi punta il dito solo sul problema dell’abusivismo”. Ai microfoni di iNews24, il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania, interviene sulla tragedia che ha colpito Ischia nei giorni scorsi e sul problema dell’abusivismo edilizio.

Non voglio essere frainteso

“Non voglio essere frainteso: l’abusivismo è un tema serio e reale ma non è stata l’unica causa a Ischia. Vanno accertate tutte le eventuali responsabilità. Se ci sono state risorse stanziate e non finalizzate per responsabilità politiche, va verificato. Non possiamo coprirle dando la colpa a chi costruisce ovunque. Le persone devono capire anche se sono state messe in atto le procedure di messa in sicurezza”.

Secondo Iannone l’articolo 25 del decreto Genova è stato un condono: “Quell’articolo non l’ho votato. Secondo me è stato un condono, ma voglio essere onesto. Secondo me si parla con superficialità e si semplifica la questione, riducendola tutta all’abusivismo edilizio. In realtà le abitazioni costruite in zona A, cioè ad alto rischio, non sono mai condonabili. Quindi per le case che ricadono in questa categoria, il problema non è il decreto Genova. Per il resto, nel caso di Ischia, un’isola di 60mila abitanti e con 27mila pratiche di condono, significa che in tanti anni non ha funzionato nulla”.

Il commissario regionale di FdI annuncia che presenterà un’interrogazione

Il commissario regionale di FdI annuncia che presenterà un’interrogazione parlamentare per vederci chiaro: “Non ho mai amministrato Ischia. Però in generale le case non sorgono all’improvviso. Ribadisco, a me risulta che ci siano stati degli stanziamenti precisi perché quella parte del monte Epomeo era stata interessata da un’altra frana. Presenterò un’interrogazione parlamentare per capire cosa è stato fatto rispetto alle risorse stanziate e chi aveva la responsabilità di finalizzarle. Non l’ho ancora fatto perché adesso la priorità sono i soccorsi. Successivamente però, deve venire il tempo delle responsabilità. Spero che l’inchiesta giudiziaria sia seria e approfondita e non resti un fascicolo aperto come atto dovuto”.

Alla domanda se in vista del peggioramento delle condizioni meteo degli ultimi giorni i cittadini ischitani vadano Evacuati in via preventiva, Iannone risponde: “Assolutamente sì. Ribadisco, non solo ad Ischia. La Regione Campania dovrebbe avere una mappa del rischio rispetto alla quale si dovrebbe essere reattivi. Non ci si può meravigliare se succedono tragedie, perché se non si prevengono, prima o poi si verificano”.

Fonte: iNews24.it