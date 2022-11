Ischia, Collot: “Vicini alla popolazione che ha subito questa tragedia”

Ieri, verso le cinque di mattina, il risultato di un violento nubifragio è stata una frana, un vero e proprio fiume di detriti e fango che ha colpito in particolare Casamicciola, comune dell’isola di Ischia. Per ora c’è un morto, 11 dispersi e diversi feriti, alcuni gravi.

Solidarietà

La comunità di Potere al Popolo esprime tutta la sua vicinanza e solidarietà alla popolazione locale, costretta anche ad evacuare la zona. Non possiamo ignorare che la tragedia non viene dal nulla: ieri sono caduti 126 millimetri di acqua in sei ore, il dato più alto degli ultimi vent’anni. Di fronte all’evidente emergenza climatica, sono colpevoli i continui condoni e la mancanza di investimento nella messa in sicurezza del territorio.

Sperando di ricevere buone notizie dai soccorritori nelle prossime ore, ribadiamo la nostra vicinanza agli abitanti di Ischia.



var url406076 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=406076”;

var snippet406076 = httpGetSync(url406076);

document.write(snippet406076);