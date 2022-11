Nel massimo rispetto dei morti e del lutto dei loro familiari, la coscienza dei politici che parlano di “Pace edilizia” o di “Condono edilizio subito” da ieri è macchiata anche del doloroso fango ischitano.

Abusivismo e cementificazione selvaggia

Un’isola di 60.000 abitanti che ha in essere 27.000 pratiche di sanatoria ha nella classe politica il mancato coraggio di dire no all’abusivismo, no alla cementificazione selvaggia e no al relativo voto di scambio. Quanto accaduto è frutto anche di decenni di mancati interventi strutturali di prevenzione del dissesto idrogeologico.

La mia vicinanza ai familiari delle vittime ed agli sfollati.

P.s.: ieri sono caduti 126 millimetri di acqua in 6 ore, il dato più alto degli ultimi vent’anni. Dove sono i “cretini” che negano che è in atto un’emergenza climatica?



