Granato, Unione Popolare: “Salario minimo di 10 euro l’ora!”

Quella che ho in mano è la prima proposta di legge che con Unione Popolare porteremo in Parlamento: “Disposizioni in tema di #salariominimo”.

Perché nel nostro Paese più di 5 milioni di uomini e donne oggi guadagnano meno di 10€ l’ora, a volte tremendamente meno e con contratti regolari.

Enormi ricchezze

Perché non è pensabile che mentre c’è chi accumula enormi ricchezze, gran parte della popolazione rimanga povera pur spezzandosi la schiena.

Perché non è accettabile che mentre #carobollette e inflazione schizzano verso l’alto i nostri salari rimangano fermi. Per questo abbiamo pensato a un meccanismo di rivalutazione annuale del salario minimo.

10€ l’ora non è chiedere la luna, ma davvero il minimo della dignità!



