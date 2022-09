Frosinone, inaugurato il comitato elettorale di Italexit

Inaugurato il comitato elettorale di Italexit per l’Italia a Frosinone in Via Brighindi 28. Un partito che sta attirando le attenzioni di un vasto elettorato stanco delle dinamiche della vecchia politica.

Lo dimostra l’ottima affluenza al taglio del nastro

Lo dimostra l’ottima affluenza al taglio del nastro della sede frusinate, occasione anche per presentare il progetto ed il programma del movimento di Paragone per rilanciare il Paese.

Un entusiasmo che si è respirato anche nella seconda parte della giornata quando i vertici locali del partito e i simpatizzanti si sono spostati presso il ristorante Giotto di Via Adige per la presentazione dei candidati alle elezioni del prossimo 25 settembre.

Un movimento che cresce grazie alla forza delle idee e propone agli elettori un cambio di passo nella gestione della nazione.