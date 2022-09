Coccia: “Bufale…”

Ieri con Renato Delle Femine siamo stati a Borgo Appio, Grazzanise, a sostenere le ragioni dei coltivatori e allevatori di L’ALTRAGRICOLTURA ossia coloro che sono fortemente colpiti da surreali leggi Regionali circa l’abbattimento delle bufale. Abbiamo così compreso come l’inerzia e l’inefficienza della Regione incide su tutti i viventi, persone o animali che siano. Abbattute 1400 bufale sane, solo perché erano state a contatto con 1 malata, senza accertare se erano sane o malate, essendo di fatto scomparsa sia la prevenzione che la vaccinazione.

Una volta abbattuto..

Una volta abbattuto, ci è stato detto, se l’animale risulta sano, la sua carne è venduta, ma non più dagli allevatori (che dovranno contentarsi di un ristoro)ma a prezzo pieno. Una truffa, insomma, grazie ad una legge ingiusta. Ne ha parlato Report a lungo. Ebbene, mi va di dire: ma la protezione animali è i garanti degli animali non hanno nulla da dire? E la seconda: se è vero che il SUD, desertificato dal punto di vista industriale, ha come brand solo il buon cibo, vogliamo regalare anche quello? Il governo che si è “arravogliato” tra bollette, guerra, energia e anche per questo si è dimesso, non ha nulla da dire a 300 allevatori che hanno chiuso e ad altri cento che rischiano di chiudere?



var url345601 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=345601”;

var snippet345601 = httpGetSync(url345601);

document.write(snippet345601);